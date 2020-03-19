Ролик английского футболиста стал вирусным из-за «собаки-хамелеона»

Полузащитник «Кру Александра» Чарли Кёрк стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
Видео с игроком опубликовала пресс-служба клуба в «Твиттере». На нём Кёрк, как и остальные участники челленджа, чеканит рулон туалетной бумаги.
Однако всеобщее внимание привлекли не действия спортсмена. В начале ролика рядом с Чарли сидит чёрная собака. Пока хозяин выполняет челлендж, она выходит из кадра, после чего рядом с Кёрком появляется такая же собака, но уже белого цвета.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пользователи в социальной сети комментировали исключительно «перевоплощение» домашнего животного.
«Часть видео, в которой собака меняет цвет, самая впечатляющая», — написал один из комментаторов.
«Мне пришлось пересмотреть видео пять раз, чтобы осознать, что на самом деле это две собаки, а не один огромный хамелеон», — признался другой пользователей.
«Не могу поверить, что эта собака сменила цвет», — говорится ещё в одном комментарии.
- 19 марта 2020
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