Жена Погребняка показала новую причёску. Экс-супруга Кержакова назвала её богиней
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» похвасталась новой причёской.
Вместо привычного образа супруга футболиста продемонстрировала мелкие кудри и сопроводила фото следующей подписью: «Вопросы есть по причёске?»
В комментариях многие пользователи заинтересовались, как Мария сделала такую причёску. Также на пост отреагировала Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-форварда сборной России Александра Кержакова. «Богиня», — написала она.
В январе этого года у Марии Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, а конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, жене футболиста «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.
Погребняк: надеюсь, доиграем Кубок России — это мой последний шанс выиграть трофей
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