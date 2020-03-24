Жена Погребняка показала новую причёску. Экс-супруга Кержакова назвала её богиней

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» похвасталась новой причёской.



Вместо привычного образа супруга футболиста продемонстрировала мелкие кудри и сопроводила фото следующей подписью: «Вопросы есть по причёске?»

В комментариях многие пользователи заинтересовались, как Мария сделала такую причёску. Также на пост отреагировала Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-форварда сборной России Александра Кержакова. «Богиня», — написала она.



В январе этого года у Марии Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, а конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, жене футболиста «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.