Князь Монако пообещал финансовую помощь «Монако»

Князь Монако и совладелец монегасского клуба Альбер II сообщил, что государство готово оказать финансовую поддержку «Монако».



«Этот сезон разочаровывает, так как был не совсем разумный набор персонала, что не позволило добиться командной сплочённости. Мы провели несколько конференцией по телефону, чтобы понять, как действовать в условиях финансового кризиса. Как и во многих клубах Франции, государство Монако даёт гарантию помощи клубу», — приводит слова Альбера II Foot National.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. Ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие турниры.

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане