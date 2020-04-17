Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о несостоявшейся поездке на чемпионат Европы – 2004 в составе сборной России.



«Тяжело ли переживал ту историю? Ну, так как это был уже второй раз, первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002-м.



В 2002-м я был моложе, всё это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и отцепили в последний момент. А в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» А Сергей Кирьяков получил свою номинацию на «Золотой мяч» за то, что «уволил» Хиддинка.