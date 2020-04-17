Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин: в конфликте Уткина и Соловьёва я скорее на Васиной стороне

Аршавин: в конфликте Уткина и Соловьёва я скорее н
Аршавин: в конфликте Уткина и Соловьёва я скорее на Васиной стороне
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о конфликте между известным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Видел ли их битву? Да, конечно. Я скорее на Васиной стороне. На мой взгляд, оба талантливых, умных человека, просто в данной ситуации Соловьёв хоть и в сильной позиции глобально находится, но в баттле с Уткиным он в проигрышной позиции, на мой взгляд. А то, что это два талантливых, остроумных и образованных человека, мне кажется, не обсуждается», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

Напомним, Соловьёв раскритиковал Уткина за критику власти в связи с её действиями на фоне пандемии коронавируса. Между телеведущим и блогером завязалась перепалка в «Твиттере». 15 апреля Уткин вызвал Соловьёва на баттл по правилам Versus, выразив при этом уверенность, что тот ответит отказом. Ожидания Василия сбылись, однако на ответе на вызов телеведущий не остановился и выразил готовность оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога.

«С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить». Уткин VS Соловьев: хроника войны
Василий начал критиковать государство – и тут понеслось.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020