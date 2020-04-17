Забег Бэйла в «класико», «Ростов» возглавил таблицу РПЛ — яркие события 17 апреля

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Год назад, 17 апреля 2019 года, «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 4:3. Тогда впервые в истории турнира в стартовые 11 минут игры две команды забили 4 мяча: за «Сити» отличились Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, дубль оформил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Первый матч в Лондоне между завершился победой хозяев — 1:0. При общем счёте 4:4 по итогам двух встреч «Тоттенхэм» получил преимущество из-за трёх голов, забитых в гостях, что позволило им пройти в следующую стадию турнира. Позже «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов

4 года назад, 17 апреля 2016 года, «Ростов» обыграл «Кубань» со счётом 1:0 и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги за 6 туров до её окончания.

Единственный мяч в ворота краснодарской команды забил Александр Гацкан. Подопечные Курбана Бердыева опережали ЦСКА в турнирной таблице РПЛ на одно очко, однако позже уступили саранской «Мордовии» со счётом 1:2, что помогло «армейцам» выйти вперёд и завоевать золотые медали сезона-2015/2016.

«Ростов» обыграл «Кубань» и возглавил таблицу РФПЛ

6 лет назад, 17 апреля 2014 года, мадридский «Реал» одолел «Барселону» в финальном матче Кубка Испании.

На 85-й минуте матча при счёте 1:1 нападающий «сливочных» Гарет Бэйл совершил невероятный рывок и забил победный гол в ворота «Барселоны». Скорость рывка Бэйла составила около 9,64 м/с (34,7 км). Он увернулся от защитника Марка Бартра, выскочив за пределы поля, а затем вернулся и первым успел к мячу, после чего ворвался в штрафную и переиграл голкипера.