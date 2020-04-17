Бальде Кейта: не думаю, что Мане хочет играть за «Ливерпуль» всю жизнь

Нападающий «Монако» Бальде Дьяо Кейта поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Садио Мане.
«Мане — отличный парень. Он заслуживает лучшего. Он скромен, и ему ничего не досталось просто так. Он заслуживает быть там, где он сейчас находится. Мы с ним не говорим о футболе, это правда. Я знаю, что ему очень нравится в „Ливерпуле“. Тренер любит его. Только действительно привлекательное предложение может заставить его покинуть клуб. Он многое дал „Ливерпулю“, и клуб дал многое в ответ. Но придёт большая команда, которая заставит его задуматься. Есть несколько таких же клубов, как „Ливерпуль“.
Может ли „Реал“ заинтересовать Мане. Это зависит от многих вещей. Я не знаю, что он решит. Через год или два, возможно, он захочет сменить обстановку. Не думаю, что Мане хочет играть за „Ливерпуль“ всю жизнь. Он умный парень и знает, что хорошо для него и что он должен делать», — приводит слова Кейта AS.
- 17 апреля 2020
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