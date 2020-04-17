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Ле Таллек: 90% работы по получению российского паспорта сделано

Ле Таллек: 90% работы по получению российского паспорта сделано
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал, что получил вид на жительство иностранного гражданина в России, а также рассказал о ходе процесса получения российского паспорта.

«Я получил вид на жительство иностранного гражданина. Это последний шаг до получения паспорта, 90% работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня. Буду считать себя русским, когда всё-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что всё будет хорошо. Это разрешение было важным документом для меня и семьи», — приводит слова Ле Таллека «Р-Спорт».

29-летний француз выступал за «Мордовию» с 2014 по 2015 год. Также полузащитник выступал за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу», и «Црвену Звезду».

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