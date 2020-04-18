Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших одноклубников за карьеру
Ганский полузащитник итальянской «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», назвал трёх лучших игроков, с которыми ему довелось выступать в одной команде.
«Может быть, люди меня за это убьют, но моя тройка выглядит так. Лучший, с кем я играл, — это Лео Месси. Есть огромная разница между тем, чтобы играть против него и видеть каждый день на тренировках. Это тот игрок, который способен приносить победу в каждой игре. На второе место я поставлю Златана Ибрагимовича, на третье — Андреа Пирло», — приводит слова Боатенга SportBild.
С Месси Боатенг играл в «Барселоне» в 2019 году, за каталонский клуб он выступал на правах аренды, с Ибрагимовичем и Пирло — в «Милане» с 2011 по 2013 год.
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