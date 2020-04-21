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Академия «Зенита» бросила вызов «Шальке» и «Аустрии»

Академия «Зенита» бросила вызов «Шальке» и «Аустрии»
Футбол / РПЛ 0

Официальный сайт «Зенита» опубликовал видеоролик, в котором игроки младших команд «Газпром»-Академии демонстрируют свои умения и предлагают академиям «Шальке» и «Аустрии» снять аналогичное видео.

В ролике «Зенита» юные футболисты в домашней обстановке демонстрируют свои увлечения помимо футбола: иностранные языки, разные виды спорта, шахматы и многое другое.

Напомним, что «Шальке» и «Зенит» сотрудничают с 2006 года. На 29 марта был запланирован товарищеский матч между этими командами, который отменили из-за приостановки сезона на фоне пандемии коронавируса.

«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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