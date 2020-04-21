Агент Гурцкая: трансфер Шюррле в «Спартак» похож на сделку «Зенита» по Маркизио

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение «Спартака» отказаться от возможности выкупить полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».



«Ещё в августе говорил, что надо немного подождать. Шюррле начал хорошо, был на лёгкости, не проходил предсезонную подготовку, и у него было огромное желание. На 3-4 матча этого могло хватить. Поговорка, что мастерство не пропьёшь, рабочая. Когда все были под нагрузками, а он на лёгкости, он выделялся. Когда все немного подравнялись по уровню физической нагрузки, стало понятно, почему он не заиграл даже в „Фулхэме“. Думаю, у него немного закончилась мотивация.



Так мог ошибиться каждый спортивный директор. Уверен, Цорн много говорил с Шюррле, и он его уверял, что у него есть силы и желание всё доказать. Не назвал бы это провалом. Тем более это аренда, клуб обезопасил себя. Имя покупалось, и имя не заиграло.



Эта сделка похожа на сделку „Зенита“ по Маркизио. Была такая же надежда. Наш чемпионат попроще крутых чемпионатов. Надеялись, скорости, на которой они играли, будет достаточно. Но почему-то оба не заиграли. „Спартак“ хоть на один год взял, „Зенит“ вляпался на два. Не вижу ничего страшного в таких трансферах», — сказал Гурцкая в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.

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