«Боруссия» предложит Джейдону Санчо новый контракт с зарплатой € 10 млн в год

Дортмундская «Боруссия» не готова отпускать полузащитника Джейдона Санчо и хочет предложить ему новый контракт с улучшенными условиями, сообщает Forbes.

По данным источника, клуб готов платить Санчо € 10 млн в год. На данный момент 20-летний англичанин зарабатывает в «Боруссии» € 6 млн в год. Действующее соглашение игрока с дортмундским клубом рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Санчо дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити», воспитанником которого он является. Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне полузащитник забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах, проведённых за «Боруссию» во всех турнирах на клубном уровне.