Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трудностях режима самоизоляции.



«Стараюсь соблюдать режим самоизоляции. И мне это очень тяжело. Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома. Я не понимаю, почему пожилым людям запретили дышать свежим воздухом? Почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя?

Ведь без прогулок, без занятий физкультурой невозможно поддерживать здоровый образ жизни. Ведь всем известно, что движение — это жизнь! Поэтому считаю, что надо дать людям возможность гулять на природе, заниматься физическими упражнениями, ездить на велосипеде. Только движение, только активность помогут поддерживать иммунитет и самочувствие на высоком уровне. Поэтому я с нетерпением жду, когда все эти запреты и ограничения отменят», — цитирует «Петербургский дневник» Орлова.