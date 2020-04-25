Джефферсон Фарфан поблагодарил «Шальке» за приз «Лучший гол десятилетия»

Бывший нападающий «Шальке-04» Джефферсон Фарфан, ныне выступающий за московский «Локомотив», поблагодарил клуб из Гельзенкирхена за приз «Лучший гол десятилетия» и включение в символическую сборную XXI века.

«Для меня было честью и гордостью представлять такой замечательный клуб, как «Шальке». Я провёл там семь замечательных лет. Помимо отдельных выступлений хочется выделить отличных футболистов, с которыми мне довелось играть, и потрясающих болельщиков, которые никогда не переставали нас поддерживать.

Вместе мы пережили прекрасные моменты. Мне запомнилось завоевание Кубка Германии и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Рад, что усилия и любовь, которые я испытываю к «Шальке», его фанатам и моим бывшим одноклубникам, были отражены в награде за лучший гол десятилетия и включении в символическую сборную XXI века.

Спасибо всем болельщикам за огромную любовь! Я благодарю всех в «Шальке», кого помню. Без усилий бывших партнёров по команде, не было бы моих индивидуальных достижений», — написал Фарфан на своей странице в «Инстаграме».

Джефферсон выступал за «Шальке-04» с 2008 по 2015 год.