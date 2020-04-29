Аршавин: если Германия возобновит сезон и всё будет нормально, это придаст импульс другим

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное возобновление европейских чемпионатов.

«Сейчас многие страны могут возобновить чемпионаты. Чехия, например, Германия. Если Германия начнёт и у них будет всё нормально, это придаст импульс другим», — сказал Аршавин в прямом эфире с Александром Кержаковым на его странице в «Инстаграме».

Планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. По данным источника, не исключён вариант, при котором Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, который был запланирован на 9 мая.



Ранее немецкая полиция выступила против возобновления сезона в Бундеслиге.