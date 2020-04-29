Аршавин: если Германия возобновит сезон и всё будет нормально, это придаст импульс другим

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное возобновление европейских чемпионатов.
«Сейчас многие страны могут возобновить чемпионаты. Чехия, например, Германия. Если Германия начнёт и у них будет всё нормально, это придаст импульс другим», — сказал Аршавин в прямом эфире с Александром Кержаковым на его странице в «Инстаграме».
Планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. По данным источника, не исключён вариант, при котором Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, который был запланирован на 9 мая.
Ранее немецкая полиция выступила против возобновления сезона в Бундеслиге.
- 30 апреля 2020
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:15
- 29 апреля 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:54
-
22:48
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:18
-
21:11
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:16
-
20:15
-
19:47
-
19:44
-
19:28
-
19:26
-
19:07
-
19:07
-
18:54
-
18:47
-
18:35