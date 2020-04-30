Заседание исполкома РФС пройдёт 15 мая. На нём обсудят возобновление сезона

Стала известна дата следующего заседания исполкома РФС.
«Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже», — сообщили в департаменте коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее руководство Российской Премьер-Лиги и Российского футбольного союза обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА. В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта свёрстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.
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