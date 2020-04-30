Гендиректор «Монако»: понимаем, что решение о завершении сезона принято в сложной ситуации

Генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал решение о досрочном завершении сезона в Лиге 1.

«Это сценарий, которого «Монако», как и большинство клубов чемпионата Франции, хотели избежать. Хотя мы и хотели возобновить сезон, но понимаем это решение, принятое в чрезвычайно сложной ситуации в области здравоохранения. С экономическими последствиями данного решения мы столкнёмся вместе.



Мы сожалеем об итоговой таблице («Монако» финишировал на 9-м месте. — Прим. «Чемпионата»), потому что у нас было стремление добиться большего. В течение этого сезона мы приложили много усилий — реорганизация, усиление во время трансферного окна, — чтобы изменить положение вещей и попасть в еврокубки. Но получилось не так, как мы хотели.



Сейчас самое время проанализировать всё, что произошло. Мы с нетерпением ждём следующего сезона, чтобы вернуться более сильными. Наши амбиции не меняются. Я убеждён, что мы заслуживаем большего и нам удастся достичь наших целей.

До тех пор клуб будет продолжать оказывать поддержку всем тем, кто борется с коронавирусом», — приводит слова Петрова пресс-служба клуба.