Хави: у Месси впереди ещё 5-7 лет карьеры на очень высоком уровне

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» и бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о капитане каталонцев Лионеле Месси. Хави подчеркнул, что 32-летний Месси может пока не думать о завершении карьеры.
«Если я возглавлю «Барселону», когда за неё ещё играет Месси, это будет плюсом. Но у Месси впереди ещё есть пять-семь лет карьеры на очень высоком уровне. Он отлично заботится о себе, уделяет внимание физической готовности. Я уверен, что он будет играть до 37, 38 или 39 лет. У меня нет сомнений, что он сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре», — цитирует Хави Marca со ссылкой на прямой эфир испанца с Самуэлем Это’О.
Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» предлагало Хави возглавить клуб, но он отказался. Позже бывший полузащитник «Барсы» пояснил, что ему требуется больше опыта для работы в такой команде.
- 4 мая 2020
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