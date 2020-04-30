Жена Погребняка: муж между делом сказал: «Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!»

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала, как следит за внешним видом в период изоляции.



«Во время карантина главное совсем не забыть, что мы в первую очередь женщины, а потом уже жёны и мамы! Я сама слегка расслабилась. Муж между делом сказал: «Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!» Прежде никогда так не шутил!



Я поняла намёк. К ужину накрасилась, красиво оделась! Как раз ещё и повод надеть серьги. Блистать так блистать! Муж оценил, глаза засветились, Машка вернулась», — написала Мария.

Фото: «Инстаграм» Марии Погребняк

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса.



Ранее Павел Погребняк превзошёл Криштиану Роналду в его челлендже.