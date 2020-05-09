РФС 15 мая рассмотрит вопрос о ситуации с футболом в стране

Исполнительный комитет Российского футбольного союза 15 мая проведёт заседание в формате видеоконференцсвязи. Начало — в 11:00 мск, сообщает пресс-служба организации.

«Проект повестки дня включает вопросы о решениях бюро исполкома, о ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусной инфекцией, а также о следующем заседании», — говорится на сайте РФС.

Напомним, все футбольные турниры в России были приостановлены в марте. Ранее «Чемпионат» сообщал, что РФС выступает за возобновление нынешних розыгрышей Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

На этот момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков. В Кубке России осталось провести один четвертьфинал, полуфиналы и финал.