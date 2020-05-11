У Фергюсона перелом орбитальной кости, в РФС оценили шансы возвращения РПЛ. Главное к утру

Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Ньюкасле», у Тони Фергюсона перелом орбитальной кости, сезон АПЛ может возобновиться 12 июня и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Полузащитник «Монако» Александр Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции, которое проводилось изданием L’Equipe.

2. Сехудо предложил провести мини-турнир с участием Яна за пояс UFC.

3. «Лужники» в голосовании за лучший стадион в мире заняли 34-е место из 40.

4. «Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по трансферу Азмуна.

5. «Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за € 20 млн.

6. Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня.

7. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

8. У Тони Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости.

9. Алаев: шансы на возобновление чемпионата России по футболу очень высокие