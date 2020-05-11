У Фергюсона перелом орбитальной кости, в РФС оценили шансы возвращения РПЛ. Главное к утру

Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Ньюкасле», у Тони Фергюсона перелом орбитальной кости, сезон АПЛ может возобновиться 12 июня и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Полузащитник «Монако» Александр Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции, которое проводилось изданием L’Equipe.
2. Сехудо предложил провести мини-турнир с участием Яна за пояс UFC.
3. «Лужники» в голосовании за лучший стадион в мире заняли 34-е место из 40.
4. «Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по трансферу Азмуна.
5. «Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за € 20 млн.
6. Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня.
7. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
8. У Тони Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости.
9. Алаев: шансы на возобновление чемпионата России по футболу очень высокие
- 11 мая 2020
-
09:45
-
09:29
-
09:27
-
08:30
-
08:30
-
07:47
-
06:49
-
06:20
-
05:19
-
04:48
-
04:30
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
03:28
-
03:04
-
02:54
-
02:03
-
01:46
-
01:31
-
00:54
-
00:53
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26