Адриен Рабьо пошутил над слухами о своём протесте и ответил СМИ

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо в своём «инстаграме» отреагировал на появившуюся в прессе информацию о нём.
Ранее сообщалось, что 25-летний игрок проигнорировал призыв клуба вернуться в Италию и заявил о намерении оставаться во Франции как можно дольше. Позднее появилась информация, что таким образом Адриен протестует против снижения зарплат на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса и делает это по наводке своей матери и агента Вероник Рабьо.
Француз опубликовал фотографию, на которой лежит в кровати с грустным видом, и сопроводил её следующей подписью: «Когда понимаешь, что это был последний день… Забастовки!»
Фото: «Инстаграм» Адриена Рабьо
Следом Рабьо разместил изображение бутылки с ядом, на которой написано «Газеты, телевидение, пресса», а ниже – «Не глотать».
Фото: «Инстаграм» Адриена Рабьо
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