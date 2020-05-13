Адриен Рабьо пошутил над слухами о своём протесте и ответил СМИ

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо в своём «инстаграме» отреагировал на появившуюся в прессе информацию о нём.



Ранее сообщалось, что 25-летний игрок проигнорировал призыв клуба вернуться в Италию и заявил о намерении оставаться во Франции как можно дольше. Позднее появилась информация, что таким образом Адриен протестует против снижения зарплат на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса и делает это по наводке своей матери и агента Вероник Рабьо.



Француз опубликовал фотографию, на которой лежит в кровати с грустным видом, и сопроводил её следующей подписью: «Когда понимаешь, что это был последний день… Забастовки!»

Фото: «Инстаграм» Адриена Рабьо

Следом Рабьо разместил изображение бутылки с ядом, на которой написано «Газеты, телевидение, пресса», а ниже – «Не глотать».

Фото: «Инстаграм» Адриена Рабьо