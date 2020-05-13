Адриен Рабьо прилетел в Турин и пройдёт двухнедельный карантин
Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прилетел в Турин. Футболист пройдёт двухнедельный карантин, а затем сможет приступить к тренировкам.
«Рабьо только что прибыл в Турин», — написал журналист Ромео Агрести в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона с 13 июня.
Адриен Рабьо пошутил над слухами о своём протесте и ответил СМИ
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