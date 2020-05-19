«Реал» даст новый шанс Йовичу из-за невозможности купить Холанда в этом году

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович получит новый шанс проявить себя в команде, сообщает AS.



Изначально будущее серба в «Королевском клубе» было туманным, поскольку «сливочные» хотели приобрести на его позицию Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Однако, из-за того что переход норвежца отложился до 2021 или, что ещё вероятнее, до 2022 года, Лука останется в коллективе ещё на один сезон.



Отмечается, что сам Йович горит желанием доказать свою способность выступать на высочайшем уровне. «Реал» готов предоставить ему такую возможность.



Ранее было объявлено, что Лука получил травму и выбыл на три месяца. Позднее стало известно, что он упал со стены дома и едва выжил.



Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года