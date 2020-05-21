Гончаренко прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«В 90 процентах случаев тренера увольняют. В 10 процентах тренер уходит сам. Зная, что Сёмин столько лет руководил «Локо», казалось, до конца сезона он точно останется», — сказал Гончаренко.

«Локомотив» не стал продлевать с Сёминым контракт, истекающий 31 мая. Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Будучи наставником, специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.