Дроздов — о Сёмине: Палыч всегда был и будет для нас примером

Бывший игрок московского «Локомотива» Юрий Дроздов рассказал о сильных сторонах Юрия Сёмина, который сегодня, 31 мая, проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников».



«Палыч всегда был и будет для нас примером. Что сразу бросилось в глаза, когда пришёл в «Локомотив», — он мог накричать на игрока и тут же успокоить, чтобы обиды держать никто и не думал. Любой конфликт улаживал очень быстро. Это, прямо скажем, достойно восхищения.



Коллектив у него жил, как сейчас модно говорить, на позитиве. И, что очень важно, Юрий Палыч всегда старался (и у него получалось!) объединить команду, группировок не было», — приводит слова Дроздова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новым наставником московского клуба с 1 июня станет сербский специалист Марко Николич.