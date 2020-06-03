Джанни Инфантино: протестующие игроки Бундеслиги заслуживают аплодисментов, а не наказания

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что игроки Бундеслиги, которые проявили солидарность с погибшим в США Джорджем Флойдом, заслуживают аплодисментов, а не наказания.

Руководитель призвал национальные ассоциации придерживаться здравого смысла, когда имеешь дело с протестами и демонстрациями в условиях гражданских волнений в Соединённых Штатах.



«Во избежание сомнений недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги на соревнованиях ФИФА заслуживают аплодисментов, а не наказания. Мы все должны сказать «нет» расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать «нет» насилию и любой форме его проявления», — приводит слова из заявления президента УЕФА Goal.

Напомним, в прошедшем туре чемпионата Германии игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими продемонстрировали на своих майках сообщения «Справедливость ради Джорджа Флойда» во время празднования голов в победной встрече с «Падеборном» (6:1). Уэстон Маккенни из «Шальке» носил повязку с тем же сообщением, а нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Марку Тюрам встал на колено после того, как забил гол в ворота «Унион Берлин». После этого федерация футбола Германии решила провести проверку случившегося, чтобы вынести санкции.