Джанни Инфантино: протестующие игроки Бундеслиги заслуживают аплодисментов, а не наказания

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что игроки Бундеслиги, которые проявили солидарность с погибшим в США Джорджем Флойдом, заслуживают аплодисментов, а не наказания.
Руководитель призвал национальные ассоциации придерживаться здравого смысла, когда имеешь дело с протестами и демонстрациями в условиях гражданских волнений в Соединённых Штатах.
«Во избежание сомнений недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги на соревнованиях ФИФА заслуживают аплодисментов, а не наказания. Мы все должны сказать «нет» расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать «нет» насилию и любой форме его проявления», — приводит слова из заявления президента УЕФА Goal.
Напомним, в прошедшем туре чемпионата Германии игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими продемонстрировали на своих майках сообщения «Справедливость ради Джорджа Флойда» во время празднования голов в победной встрече с «Падеборном» (6:1). Уэстон Маккенни из «Шальке» носил повязку с тем же сообщением, а нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Марку Тюрам встал на колено после того, как забил гол в ворота «Унион Берлин». После этого федерация футбола Германии решила провести проверку случившегося, чтобы вынести санкции.
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