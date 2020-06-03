«Челси» намерен перехватить Вернера, несмотря на желание игрока перейти в «Ливерпуль»

Английские клубы продолжают вести борьбу за нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернера.
Как сообщает The Telegraph, от планов заполучить 24-летнего футболиста не отступает «Челси». Лондонцы по-прежнему намерены приобрести Тимо, несмотря на желание самого игрока перейти в «Ливерпуль», и попытаются перехватить его, если красные продолжат медлить с выкупом форварда.
В настоящее время у Вернера действует опция выкупа за £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится, и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа за £ 36 млн (более € 40 млн).
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» и партнёр Вернера по сборной Германии Антонио Рюдигер пытается уговорить соотечественника перейти в стан синих. Также появлялась информация, что на игрока претендует «Интер», однако в клубе исключили такой трансфер.
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