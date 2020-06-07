Ян Облак: я никогда не думал о «Золотом мяче»

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак признался, что не думает об индивидуальных наградах, так как его интересуют только командные титулы.

«Мы находимся в необычной ситуации. Сейчас всё будет решаться, и трудно сказать, что произойдёт. У нас впереди 11 финалов, а мы находимся не на том месте, на котором хотим быть в конце сезона. Всем командам будет сложно набрать форму после такого перерыва. Надеюсь, мы не пропустим много голов.

В последнем матче, в котором я играл (ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», счёт 3:2. — Прим. «Чемпионата»), я был неплох. Не знаю, был это лучший мой матч или же были другие. Это был важный матч, мы выиграли, но на поле был не только я. Я никогда не думал о «Золотом мяче». Я тренируюсь, играю, чтобы совершенствоваться.

Меня не волнует приз лучшему вратарю Примеры. Единственное, что меня интересует, это завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

Это необычный сезон. Никто не ожидал этого. Мы рады возможности снова тренироваться. Нам важно завершить сезон как можно лучше. Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Облака СОРЕ.