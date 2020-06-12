Геркус: к «Спартаку» очень позитивно отношусь, но работать в жизни туда не пойду

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как относится к московскому «Спартаку».

«Зенит» — абсолютное зло чемпионата России? Мы же знаем, что абсолютное зло — это другая команда. Но это шутка, у нас нет такого. «Спартак»? Я к «Спартаку» очень позитивно отношусь. Зла у нас нет. Пожил в Москве — такие же люди живут.



Что касается «Спартака», то когда ты растёшь в абсолютном антагонизме к нему, это как Ланнистеры и Старки. Ну какой «Спартак»? Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. Людям рассказываешь — не верят. У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи. Ты просто не можешь красное надевать, потому что на тебя люди начинают косо смотреть на улице: «Чувак, ты нормальный вообще?» Когда ты на это широко смотришь, то понимаешь: да бред какой-то, какое-то городское сумасшествие, как можно настолько шизануться. Ещё раз: я нормально на это смотрю, но, когда ты живёшь там, тебя так воспитывают.



Хотел бы я, чтобы «Спартак» вылетел из чемпионата России? Нет. Мне нравятся болельщики «Спартака». Я смотрел дерби и на ЦСКА, и на «Открытии» — на «Открытии» меня реально прёт, мне там нравится, там офигенски! При этом я даже близко не болею за «Спартак».



Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в «Спартак» после того, что я сказал только что? Мне нравится их арена, нравится эта атмосфера, нравятся эти люди, но работать я там не смог бы», — сказал Геркус в ролике на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.