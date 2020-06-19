Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Романом Бюрки

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со швейцарским голкипером Романом Бюрки, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

Сообщается, что новое соглашение с 29-летним вратарём рассчитано до 2023 года.

Роман Бюрки — воспитанник швейцарского «Янг Бойз». Голкипер перешёл в «Боруссию» летом 2015 года из «Фрайбурга».

В нынешнем сезоне Бюрки провёл на поле 37 матчей во всех турнирах, 14 из которых отстоял на ноль, и пропустил 47 мячей.

«Боруссия», набрав 66 очков в 32 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, которую возглавляет мюнхенская «Бавария» (76).

В матче 33-го тура чемпионата Германии «шмели» встретятся с «РБ Лейпциг». Игра состоится завтра, 20 июня. Начало встречи — 16:30 мск.