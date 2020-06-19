Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Романом Бюрки
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со швейцарским голкипером Романом Бюрки, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
Сообщается, что новое соглашение с 29-летним вратарём рассчитано до 2023 года.
Роман Бюрки — воспитанник швейцарского «Янг Бойз». Голкипер перешёл в «Боруссию» летом 2015 года из «Фрайбурга».
В нынешнем сезоне Бюрки провёл на поле 37 матчей во всех турнирах, 14 из которых отстоял на ноль, и пропустил 47 мячей.
«Боруссия», набрав 66 очков в 32 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, которую возглавляет мюнхенская «Бавария» (76).
В матче 33-го тура чемпионата Германии «шмели» встретятся с «РБ Лейпциг». Игра состоится завтра, 20 июня. Начало встречи — 16:30 мск.
«Боруссия» дома уступила «Майнцу», «РБ Лейпциг» упустил победу над «Фортуной»
- 19 июня 2020
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