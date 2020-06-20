Сульшер: в прошлом году «Тоттенхэм» избивал нас 40 минут игры. Теперь всё было наоборот

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч 31-го тура АПЛ, в котором его подопечные встречались с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).



«Отличная игра парней. Разочарован, что взяли только одно очко. Думаю, мы вполне заслуживали победы.



Начали встречу неторопливо, старались контролировать мяч. Оказалось, это было слишком медленно. Разочарован. Как неаккуратно действовала команда, когда нам забивали. Затем последовал ещё один плохой пятиминутный отрезок, однако после этого наш гол был лишь вопросом времени.



Футбол — странная игра. В прошлом году „Тоттенхэм“ избивал нас на протяжении 40 минут матча, а сегодня было всё наоборот. Приятно, когда твоя команда прогрессирует», — цитирует Сульшера BBC.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: голы и лучшие моменты матча