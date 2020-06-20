Горан Чаушич: смогли забить «Спартаку» два мяча в концовке. Жаль, проиграли

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:3).
«В первом тайме играли неплохо, кроме момента с пропущенным голом. У нас были хорошие шансы, которыми мы не воспользовались. Думаю, эти моменты повлияли на то, что мы плохо начали второй тайм. Потом и вовсе пропустили два гола.
Смогли собраться, забить два мяча в концовке, но жаль, что проиграли «Спартаку». Все три гола — наши ошибки, нужно работать, чтобы их исправить. В следующем матче мы не должны позволить сопернику так забивать.
Было тяжело, жарко, а ещё и первый матч за три месяца со «Спартаком». Мы подсели в последние 15 минут. Но, повторюсь, при сложившейся ситуации — за последние три месяца дома, и месяц на подготовку — было тяжело», — передаёт слова Чаушича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 20 июня 2020
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:33
-
20:29
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:35