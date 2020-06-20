Горан Чаушич: смогли забить «Спартаку» два мяча в концовке. Жаль, проиграли

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:3).

«В первом тайме играли неплохо, кроме момента с пропущенным голом. У нас были хорошие шансы, которыми мы не воспользовались. Думаю, эти моменты повлияли на то, что мы плохо начали второй тайм. Потом и вовсе пропустили два гола.

Смогли собраться, забить два мяча в концовке, но жаль, что проиграли «Спартаку». Все три гола — наши ошибки, нужно работать, чтобы их исправить. В следующем матче мы не должны позволить сопернику так забивать.

Было тяжело, жарко, а ещё и первый матч за три месяца со «Спартаком». Мы подсели в последние 15 минут. Но, повторюсь, при сложившейся ситуации — за последние три месяца дома, и месяц на подготовку — было тяжело», — передаёт слова Чаушича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.