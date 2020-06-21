Новиков: если регламент не изменят, с ЦСКА сыграет молодёжка «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.
«Если изменений не будет, то главная команда остаётся на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведёт молодёжка, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».
Матч «Динамо» — ЦСКА запланирован на 27 июня.
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
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