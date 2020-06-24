Экс-форвард ЦСКА Жо будет судиться с японским клубом за $ 1 млн

Экс-нападающий ЦСКА Жо будет судиться с «Нагоя Грампус» за $ 1 млн, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, японский клуб собирается обратиться в суд с требованием компенсировать $ 1 млн за досрочное расторжение контракта с Жо, который действовал до декабря этого года. Клуб приостановил Жо выплату зарплаты в апреле, поскольку игрок самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию во время пандемии коронавируса. Клуб посчитал это нарушением контракта и хочет получить выплату, ссылаясь на оставшуюся сумму соглашения до декабря.

Сообщается, что сам футболист будет подавать встречный иск.

На прошлой неделе стало известно, что Жо перешёл в «Коринтианс».

Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С «армейцами» он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.