Экс-форвард ЦСКА Жо будет судиться с японским клубом за $ 1 млн

Экс-нападающий ЦСКА Жо будет судиться с «Нагоя Грампус» за $ 1 млн, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, японский клуб собирается обратиться в суд с требованием компенсировать $ 1 млн за досрочное расторжение контракта с Жо, который действовал до декабря этого года. Клуб приостановил Жо выплату зарплаты в апреле, поскольку игрок самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию во время пандемии коронавируса. Клуб посчитал это нарушением контракта и хочет получить выплату, ссылаясь на оставшуюся сумму соглашения до декабря.
Сообщается, что сам футболист будет подавать встречный иск.
На прошлой неделе стало известно, что Жо перешёл в «Коринтианс».
Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С «армейцами» он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- 24 июня 2020
-
02:54
-
02:29
-
01:51
-
01:34
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:17
-
00:11
-
00:07
- 23 июня 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
22:41
-
22:30
-
22:27
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:38
-
21:12
-
21:02
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:38