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Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет

Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что в его организме нет коронавируса.

«Сегодня стали известны результаты углублённого анализа. Результат — отрицательный. Коронавируса у меня нет. Провели тестирование сотрудников клуба. Все тесты отрицательные. Так что продолжаем работу в штатном режиме. Что касается команды, то очередное плановое тестирование она проходила сегодня. Результаты будут известны завтра», — сказал Балашов в беседе к корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал», в 23 турах набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (53).

В первом матче после возобновления сезона тульский клуб на своём поле со счётом 2:3 проиграл московскому «Спартаку». Следующий матч «Арсенал» проведёт 27 июня на выезде с «Ростовом».

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