Трент Александер-Арнольд: знаем, что близки к титулу, но сильно нас это пока не будоражит

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после победы над «Кристал Пэлас» (4:0) в 31-м туре АПЛ поделился ощущениями от близости команды к чемпионскому титулу.



Если в сегодняшней игре с «Челси» «Манчестер Сити» потеряет очки, «Ливерпуль» станет чемпионом Англии.



«Знаем, что близки к титулу, но это не будоражит нас пока слишком сильно. Многие из нас будут смотреть матч «Челси» – «Ман Сити», но мы не будем чересчур распаляться. Знаем, что у «горожан» хорошая команда. Нам всё равно нужно готовиться к игре c ними на следующей неделе.



Впереди ещё семь матчей, и мы постараемся взять в них 21 очко», — приводит слова игрока ВВС.

Отметим, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.