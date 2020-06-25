Трент Александер-Арнольд: знаем, что близки к титулу, но сильно нас это пока не будоражит
Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после победы над «Кристал Пэлас» (4:0) в 31-м туре АПЛ поделился ощущениями от близости команды к чемпионскому титулу.
Если в сегодняшней игре с «Челси» «Манчестер Сити» потеряет очки, «Ливерпуль» станет чемпионом Англии.
«Знаем, что близки к титулу, но это не будоражит нас пока слишком сильно. Многие из нас будут смотреть матч «Челси» – «Ман Сити», но мы не будем чересчур распаляться. Знаем, что у «горожан» хорошая команда. Нам всё равно нужно готовиться к игре c ними на следующей неделе.
Впереди ещё семь матчей, и мы постараемся взять в них 21 очко», — приводит слова игрока ВВС.
Отметим, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.
Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси» сегодня, «Ливерпуль» станет чемпионом
- 25 июня 2020
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