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Кальехон не хочет покидать «Наполи» и готов доиграть до конца сезона бесплатно

Кальехон не хочет покидать «Наполи» и готов доиграть до конца сезона бесплатно
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон готов играть до конца сезона бесплатно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Наполи» не планирует продлевать с форвардом контракт, который действителен до 30 июня, однако игрок не хочет покидать клуб и предложил руководству доиграть остаток сезона бесплатно. Единственное требование Кальехона — медицинская страховка на случай травмы.

Кальехон перешёл в «Наполи» летом 2013 года из мадридского «Реала». До этого форвард защищал цвета «Эспаньола».

В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей и 9 результативных передач.

«Наполи», набрав 42 очка в 27 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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