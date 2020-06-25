Кальехон не хочет покидать «Наполи» и готов доиграть до конца сезона бесплатно
Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон готов играть до конца сезона бесплатно, сообщает Calciomercato.
По данным источника, «Наполи» не планирует продлевать с форвардом контракт, который действителен до 30 июня, однако игрок не хочет покидать клуб и предложил руководству доиграть остаток сезона бесплатно. Единственное требование Кальехона — медицинская страховка на случай травмы.
Кальехон перешёл в «Наполи» летом 2013 года из мадридского «Реала». До этого форвард защищал цвета «Эспаньола».
В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей и 9 результативных передач.
«Наполи», набрав 42 очка в 27 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
- 25 июня 2020
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