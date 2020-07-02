«Сельта» продлила аренду Смолова. Воронцевич покинул ЦСКА. Главное к утру
«Сельта» объявила о продлении аренды Фёдора Смолова до конца текущего сезона, Андрей Воронцевич покинул ЦСКА после 14 сезонов, «Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси, У 89-летнего Берни Экклстоуна родился сын и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Сельта» объявила о продлении аренды Фёдора Смолова до конца текущего сезона.
2. Андрей Воронцевич покинул ЦСКА после 14 сезонов. Клуб оставил прощальное послание.
3. «Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси.
4. У 89-летнего Берни Экклстоуна родился сын.
5. Владимир Драчёв лишился возможности избраться в правление СБР.
6. «Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле.
7. «Барселона» уволила главного тренера.
8. Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе».
ЦСКА победил «Спартак», «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». Главные новости к утру
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