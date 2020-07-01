ЦСКА победил «Спартак», «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». Главные новости к утру

ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью, Марадона может возглавить сборную Испании и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. УЕФА отреагировал на вспышку COVID-19 в Португалии. Там планируют доиграть Лигу чемпионов.
2. Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана».
3. «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», сравняв счёт на 95-й минуте.
4. ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича.
5. Джикия: спорные решения, как всегда, не в нашу пользу. Уже привык, как «Спартак» судят.
6. Тренер Макгрегора подтвердил, что боец завершил карьеру.
7. «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол.
8. Диего Марадона может возглавить сборную Испании.
9. Виктор Гончаренко рассказал, зачем уехал в Беларусь после матча с «Зенитом»
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