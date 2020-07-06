Быстров вновь сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в своём «инстаграме» снова подколол нападающего «Краснодара» Маркуса Берга.
Экс-полузащитник опубликовал фотографию дерева и сопроводил её подписью «А Берг растёт…»
Фото: «Инстаграм» Владимира Быстрова
Напомним, в конце августа прошлого года после матча «быков» с «Локомотивом» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице фотографию сосны и написал: «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг. Впоследствии Быстров объяснил свой пост, а «Краснодар» ответил ему статистикой шведа.
Быстров защищал цвета «Краснодара» с 2014 по 2017 год. Берг выступает за клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 19 матчей в чемпионате России и забил 6 голов.
- 6 июля 2020
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