Быстров вновь сравнил нападающего «Краснодара» Берга с деревом

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в своём «инстаграме» снова подколол нападающего «Краснодара» Маркуса Берга.



Экс-полузащитник опубликовал фотографию дерева и сопроводил её подписью «А Берг растёт…»

Фото: «Инстаграм» Владимира Быстрова

Напомним, в конце августа прошлого года после матча «быков» с «Локомотивом» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице фотографию сосны и написал: «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг. Впоследствии Быстров объяснил свой пост, а «Краснодар» ответил ему статистикой шведа.



Быстров защищал цвета «Краснодара» с 2014 по 2017 год. Берг выступает за клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 19 матчей в чемпионате России и забил 6 голов.