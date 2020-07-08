Тедеско наорал на судью Лапочкина и со скандалом удалился с матча. Главные фото эпизода

8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» главный тренер «Спартака» заработал удаление в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». К 64-й минуте матча — ничья (1:1).
На 41-й минуте главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско что-то высказал арбитрам и получил две жёлтые карточки подряд. Перед тем как уйти, Тедеско толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Лучшие кадры конфликтного эпизода между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и арбитром Сергеем Лапочкиным — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.
- 8 июля 2020
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