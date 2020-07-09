Китайский владелец «Эспаньола» извинился перед болельщиками за вылет в Сегунду

Китайский миллиардер Чэнь Яньшэн, которому принадлежит «Эспаньол», извинился за вылет команды в Сегунду.
«Дорогие болельщики «Эспаньола». Главная ответственность за плохие спортивные результаты в этом сезоне лежит на мне. Хочу выразить искренние и глубокие извинения болельщикам и сторонникам „Эспаньола“, которые переживают за команду. Будем продолжать неустанно работать, чтобы способствовать развитию клуба. Благодаря неустанным усилиям и напряженной работе команда вернется в высший дивизион, где должна играть по своему статусу", — приводит слова Яньшэна пресс-служба клуба.
Главный тренер «Эспаньола» Франсиско Руфете извинился перед болельщиками за вылет в Сегунду после проигрыша со счётом 0:1 в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной», который состоялся на «Камп Ноу».
- 9 июля 2020
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