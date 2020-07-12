Гончаренко объяснил замену Щенникова в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что он заменил защитника Георгия Щенникова в перерыве матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) из-за травмы.

«Замена Щенникова вызвана травмой», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 16 июля.

29-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.