Гончаренко объяснил замену Щенникова в перерыве матча с «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что он заменил защитника Георгия Щенникова в перерыве матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) из-за травмы.
«Замена Щенникова вызвана травмой», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 16 июля.
29-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.
Виктор Гончаренко: не будем оценивать шансы ЦСКА на Лигу чемпионов
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