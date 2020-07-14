Зидан: остаётся ещё два матча и на данный момент «Реал» пока ничего не выиграл

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Гранадой» со счётом 2:1 в выездном матче 36-го тура Примеры.



«Мы провели очень хороший первый тайм, показав очень впечатляющее владение мячом. Второй тайм был хуже, но ведь соперник тоже играет. Чтобы добиться успеха в этом чемпионате нужно прилагать усилия.



После финального свистка я закричал, потому что был очень доволен. И это было нормально, потому что моя команда завоевала очень важные три очка. Я кричал, чтобы показать своим игрокам, что они провели впечатляющий матч.



Остаётся ещё два матча и на данный момент мы пока ничего не выиграли. Это реальность. Мы очень довольны, но нужно завоевать ещё шесть очков. Празднование на «Ди Стефано»? Когда мы начинали сезон, мы хотели выиграть, но ничего ещё не закончилось», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» обыграл «Гранаду», одержав 9-ю победу подряд