Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.
«Цель одна — уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом. Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Лёша в скором времени всё равно окажется в Европе», — сказал Баринов в эфире программы «Эксклюзивное интервью» на телеканале «Матч Премьер».
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