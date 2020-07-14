Дмитрий Баринов: боялся, что фанаты «Спартака» сделают мне какую-то гадость

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что его критиковали болельщики «Спартака» за его гол в ворота красно-белых в матче 7-го тура чемпионата России сезона-2017/2018 (4:3).
«Не часто читаю „директ“, но пытаюсь. Когда забил, я ещё фотографию выложил с радостью. Увидел очень много негатива, хотя не понимаю, что я им на тот момент плохого сделал. Просто забил за команду, с которой у меня контракт. Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.
Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют — такого не боялся и не боюсь.
Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи «Спартака», был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете», — сказал Баринов в эфире программы «Эксклюзивное интервью» на телеканале «Матч Премьер».
- 14 июля 2020
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