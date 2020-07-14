«Реал» попросил фанатов не праздновать чемпионство на главной площади Мадрида

На сайте мадридского «Реала» было опубликовано обращение к болельщикам.
Клуб попросил фанатов не устраивать традиционное празднование на одной из главных площадей города Пласа де Сибелес, если «сливочным» удастся обеспечить себе чемпионство в матче с «Вильярреалом».
«Осталось всего два тура Примеры, и мы, как и „Барселона“, сохраняем шансы на чемпионство. Если „Реал“ станет чемпионом, наши игроки не отправятся к традиционным местам празднований, в частности к площади Сибелес. Просим наших болельщиков не собираться там в случае завоевания титула. Всем нам стоит проявить максимальную ответственность, чтобы избежать риска заражения.
«Реал» благодарит болельщиков за понимание. Мы бы хотели разделить успех нашей команды и тренерского штаба с болельщиками, но в нынешней ситуации приходится прибегнуть к чрезвычайным мерам», — сказано в заявлении.
- 14 июля 2020
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