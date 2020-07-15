Луис Суарес: у нас возникли проблемы с VAR

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал судейство в матчах сине-гранатовых на решающем отрезке чемпионата Испании.
«Что касается борьбы за чемпионство в Ла Лиге, нам нужно быть критичными. Мы сами упустили титул. Всё зависело от нас, мы не пытаемся найти оправданий. Ради престижа клуба мы должны выиграть два оставшихся матча и полностью сконцентрироваться на единственном титуле, за который мы можем бороться — это Лига чемпионов.
Очевидно, у нас возникли проблемы с VAR в матче с «Севильей», а эта команда способна забирать очки, но особенно в Виго. Это был большой удар для нас. А сразу за этой игрой последовал матч с «Атлетико». Жерар Пике и президент клуба выступали в прессе по этому поводу. Думаю, что у «Реала» тоже были сложные соперники. Они играли с «Атлетиком», «Хетафе»… И именно эти команды пострадали. В данном случае был нанесён вред не только нам», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.
После 36 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал», набравший 83 очка. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 79 очков.
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