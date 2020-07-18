Ривалдо: «Барселоне» нужно рассмотреть вопрос о смене тренера до матча с «Наполи»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что руководству каталонского клуба стоит подумать об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера.
«Существует реальная опасность проиграть «Наполи». Как бывший игрок «Барселоны» и фанат команды я беспокоюсь об этом матче, думаю, другие поклонники сине-гранатовых разделяют это чувство.
«Барселона» в плохой форме, у футболистов ужасное настроение, на трибунах не будет болельщиков, плюс ко всему этому итальянцы демонстрируют свою мощь. В такой ситуации будет сложно победить.
У «Барселоны» большая проблема — им нужно рассмотреть вопрос о смене тренера до Лиги чемпионов. Честно говоря, думаю, это настоящая головная боль для президента Хосепа Марии Бартомеу.
Фанаты и пресса разочарованы работой Сетьена и его манерой игры. Это подтверждает идею, что изменения должны быть сделаны прямо сейчас», — приводит слова Ривалдо Marca.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 8 августа на поле сине-гранатовых. В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1.
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