Ривалдо: «Барселоне» нужно рассмотреть вопрос о смене тренера до матча с «Наполи»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что руководству каталонского клуба стоит подумать об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера.

«Существует реальная опасность проиграть «Наполи». Как бывший игрок «Барселоны» и фанат команды я беспокоюсь об этом матче, думаю, другие поклонники сине-гранатовых разделяют это чувство.

«Барселона» в плохой форме, у футболистов ужасное настроение, на трибунах не будет болельщиков, плюс ко всему этому итальянцы демонстрируют свою мощь. В такой ситуации будет сложно победить.

У «Барселоны» большая проблема — им нужно рассмотреть вопрос о смене тренера до Лиги чемпионов. Честно говоря, думаю, это настоящая головная боль для президента Хосепа Марии Бартомеу.

Фанаты и пресса разочарованы работой Сетьена и его манерой игры. Это подтверждает идею, что изменения должны быть сделаны прямо сейчас», — приводит слова Ривалдо Marca.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 8 августа на поле сине-гранатовых. В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1.